Une trentaine de personnes place Stanislas à Nancy pour réclamer la paix en Ukraine

Pour le deuxième jour consécutif, un rassemblement en solidarité avec le peuple ukrainien s'est déroulé ce samedi place Stanislas à Nancy à l'appel de plusieurs organisations pacifistes et libertaires. Un peu plus d'une trentaine de participants en début d'après midi pour réclamer la fin de l'offensive russe et le retour de la paix en Ukraine.

Un peu désemparée face à cette invasion soudaine, Isabelle voulait manifester son soutien au peuple ukrainien : "c'est insupportable et la seule chose que je pouvais faire pour l'instant, c'était venir ici. C'est de la sidération, c'est impensable que cela arrive encore aujourd'hui". Isabelle qui dit ne pas avoir peur pour elle mais pour les Ukrainiens et les pays limitrophes de l'Ukraine.

Mobilisation pour la paix en Ukraine le samedi 26 février 2022 place Stanislas à Nancy © Radio France - Cédric Lieto

Stéphane Tabourin est membre du mouvement des objecteurs de conscience à Nancy. Même si la mobilisation est modeste, elle n'est pas vaine selon lui : "la plupart des gens choisissent de se promener. Il faut que l'on prenne sur notre temps pour dire que l'on n'est pas d'accord, que cela se sache. Il faut envoyer des signes de soutien à la population d'Ukraine mais aussi aux pacifistes russes". Stéphane Tabourin qui espèrent que les "politiques ne feront pas de la politique politicienne". Un pacifiste qui redoute les livraisons d'armes dans la région.

La veille, environ 150 personnes s'étaient rendues place Stanislas en début de soirée à l'appel du maire de Nancy Mathieu Klein et de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle Chaynesse Khirouni.