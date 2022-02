Une trentaine de personnes réunies à Tours en soutien à l'Ukraine

Une trentaine de personnes rassemblées à Tours autour de banderoles et de pancartes aux couleurs de l'Ukraine

A son tour, la ville de Tours prend part aux rassemblements de soutien au peuple ukrainien, en proie à une attaque d'ampleur de la part de la Russie. Une trentaine de personnes s'est réunie ce vendredi après-midi devant la mairie, place Jean Jaurès, alors que l'armée russe est entrée dans la capitale Kiev.

Oxana serre fort sa pancarte sur laquelle elle a écrit "La Paix en Ukraine". Elle qui vit en France depuis 24 ans a encore toute sa famille là-bas, une partie à Kiev, une partie dans le Donbass. "J'ai des amis qui habitent dans des immeubles où il y a des sous-sols. Il y a une bonne partie de mes amis qui ont dormi dans des conditions infernales avec des enfants en bas âge, d'un an ou deux ans. Et je trouve ça inadmissible pour un pays qui ne souhaite que la paix, qu'on fasse cette guerre qui n'a pas lieu d'être".

Une guerre qui, pourtant, est là. Et qui a poussé le sénateur LR Serge Babary à venir apporter son soutien. "L'Europe découvre que c'est encore malheureusement possible. Ça ressemble tellement aux prémices de la Seconde Guerre mondiale que c'en est presque effrayant".

Les pancartes improvisées appellent tous à l'arrêt de cette guerre © Radio France - Annabelle Wanecque

Ivan ne le sait que trop bien. Lui est biélorusse, à Tours depuis 20 ans. Il considère les ukrainiens comme ses frères. Et il a peur de ce qui pourrait arriver. "Déjà, en Biélorussie, c'est la dictature de Loukachenko qui est un assassin aussi. Il y a deux assassins qui vont accaparer tous les pays de l'ex-Union soviétique".

Il salue les sanctions européennes, même s'il pense qu'elles ne vont pas assez loin. "Je pense qu'il faut être plus ferme, même si je ne suis pas favorable bien sûr à un envoi de troupes. Il y a des enjeux financiers. Mais je pense que la démocratie, c'est plus important. Et la liberté surtout !"