Une Ukrainienne de l'Yonne accueille des déplacés à Avallon

Olena Gontcharova est née à Kiev. Elle vit en France depuis 28 ans, dont 5 ans à Avallon. Quand la Russie a commencé à attaquer son pays, entre tristesse et inquiétude, elle s'est mise à organiser l'accueil de ses amis et de ses proches. Ses parents sont déjà en France.

Un voyage épuisant

Cinq personnes sont arrivées en début de semaine : des déplacés épuisés par un voyage éprouvant. "Les premiers sont arrivés lundi de Kiev qui était bombardée, après presque quatre jours de route. Vous ne pouvez pas imaginer les queues aux frontières. Les gens restent dans les queues pendant 22 ou 23 heures", raconte Olena, "et de la frontière Polonaise à Avallon, ça fait 2400 kilomètres ! C'est hyper difficile, en plus leur moral est à zéro. Vous imaginez un homme, un père de famille de 48 ans, il vient en France avec ses deux filles. Sa femme va arriver lundi. Et ils n'ont plus rien. Ils sont arrivés avec un sac à main et leur passeport. C'est tout."

Des oreillers, des couvertures, de la nourriture

Une dizaine d'autres personnes doivent arriver dans les prochains jours, peut-être plus ensuite. Olena et son époux, né en Ukraine lui aussi, peuvent héberger du monde mais ils craignent de ne pouvoir assurer la logistique :"pour l'instant, comme ils ne sont que 5, je gère", explique-t-elle avec un petit sourire, "mais après, quand les autres arriveront, il faudra des oreillers, des couvertures, du linge de maison... et de la nourriture. Il y a des personnes âgées qui devront peut-être aller à l'hôpital, des enfants qui pourraient peut-être aller à l'école, je ne sais pas", poursuit Olena.

Olena et sa famille lancent donc un appel à la solidarité, qui a été relayé par des élus locaux et la Croix Rouge de l'avallonais. Si vous voulez aider, vous pouvez contacter directement l'association.