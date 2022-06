UE : Ursula von der Leyen promet une réponse d'ici la semaine prochaine sur le statut de l'Ukraine

Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce samedi à Kiev.

La présidente de la Commission européenne, en visite à Kiev ce samedi, a promis une réponse "la semaine prochaine" aux ambitions de l'Ukraine de se porter candidate à l'Union européenne. "Les discussions d'aujourd'hui vont nous permettre de finaliser notre évaluation" sur l'octroi éventuel à l'Ukraine du statut de candidat à l'UE, a déclaré Ursula von der Leyen après avoir rencontré le président Volodymyr Zelensky.

L'Ukraine réclame un "engagement juridique" concret lui permettant d'obtenir au plus vite un statut de candidat officiel à l'UE, mais les Vingt-Sept sont très divisés sur la question. Et même si l'Ukraine obtient le statut de "candidat", cela lancera un processus de négociations et de réformes potentielles qui pourrait prendre des années, voire des décennies, avant qu'elle ne soit sur le point d'entrer dans l'UE.

"Nous voulons soutenir l'Ukraine dans son parcours européen, a néanmoins assuré Mme von der Leyen samedi. Nous voulons regarder vers l'avenir. Vous avez fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire, pour lutter contre la corruption par exemple."