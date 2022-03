Université de Lille : étudiants rapatriés de Russie et fonds d'urgence pour les Ukrainiens débloqué

Sur les marches du campus de Moulins, à Lille, une centaine d'étudiants et de professeurs s'est rassemblée pour soutenir le peuple ukrainien. Ici, pas de drapeaux bleu et jaune ni de pancartes, "cela a été organisé à la dernière minute, mais l'important c'est d'être là en nombre pour témoigner notre soutien envers les Ukrainiens", reconnait Jean-Gabriel Contamin, doyen de la faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales. Une annonce a été diffusée dans l'université et les cours se sont terminés un peu plus tôt pour permettre à tous de se rendre sur le parvis. Une évidence pour Laura, 21 ans. "Je me suis réveillée jeudi dernier avec la radio, le journal de 6h et l'annonce la guerre. Ca m'a touché personnellement. Ma présence évidemment ne fera pas bouger Vladimir Poutine mais si nos dirigeants européens voient notre mobilisation à tous, peut-être que cela aura un petit impact", explique l'étudiante en sciences politiques. Le rassemblement a duré plusieurs dizaines de minutes mais d'autres actions sont déjà prévues. A Moulins, une conférence est prévue d'ici la fin de semaine. "Ce sont les élèves qui ont pris l'initiative. Evidemment, nous devons, au-delà de nos cours, leur apporter des éclairages complémentaires, en fonction de nos disciplines. Mais nous devons avoir aussi un échange avec les jeunes pour penser ensemble, prendre du recul", détaille Aymeric Potteau, professeur de droit public.

Des conférences similaires vont se dérouler dans tous les campus de l'université de Lille. "Sur l'histoire, le droit européen, l'analyse des médias ou encore les fake news. C'est important de leur apporter ces informations", souligne Nil Toulouse, vice-présidente de l'université de Lille en charge des affaires internationales et Europe. Les cours sont également reliés à l'actualité. Impossible pour Aurélien et Marwan, étudiants en droit sur le campus de Moulins, de ne pas en parler. A tout juste 18 ans, la guerre en Europe est une première pour eux. Tout comme pour la plupart des étudiants qui fréquentent ces bâtiments. "En cours d'Histoire par exemple, on a parlé de la Russie pour essayer de comprendre, de relier les faits historiques avec ceux d'aujourd'hui. On ne peut pas s'empêcher de débattre, surtout quand on est étudiant, on commence tout juste à se politiser et on a besoin de comprendre", confie Aurélien. "En anglais, on nous a proposé de préparer un débat pour la semaine prochaine. C'est important d'en parler, même si on ne comprend pas tous les enjeux, c'est assez compliqué. Mais, on comprend que ce qui nous arrive, même si on est loin, est important", ajoute son camarade Marwan.

Tous les programmes d'échange avec la Russie sont suspendus pour les étudiants Lillois

La direction s'est également rapidement mobilisée. Les étudiants en échange en Russie, 20 jeunes et un professeur, ont tous été rapatriés en France sans attendre les consignes du quai d'Orsay. "Certains étaient arrivés depuis seulement quelques jours, ils ne voulaient pas forcément partir tout de suite : on ne leur a pas laissé le choix, on leur a mis un billet entre les mains. Ils sont plutôt soulagés aujourd'hui", affirme Nil Toulouse. Une fois la sécurité de tous les élèves et du personnel assurée, la priorité est désormais au fonds d'urgence. Il est destiné aux 35 jeunes ukrainiens, actuellement en cours à Lille. "Certains n'ont plus rien. S'ils veulent rentrer dans leur pays, auprès de leurs proches, on fera le nécessaire. S'ils veulent rester en France, nous les aiderons", confirme la vice-présidente de la faculté. Une politique qui concerne aussi les cent trente étudiants russes que la direction doit rencontrer d'ici la fin de semaine.

Enfin, une adresse mail a été créée afin de recenser les demandes d'aide et les initiatives : ukraine.solidarite@univ-lille.fr. Plus d'une quarantaine de propositions ont déjà été reçues par la direction de l'université., notamment des propositions d'hébergement pour les réfugiés mais aussi des cours de français ou une cellule d'écoute .