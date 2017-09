"Urgence Info Iles du Nord" émet désormais à Saint-Barthélemy sur 90.9FM

Lancée le 10 septembre, la radio "Urgence Info Iles du Nord" créée par Radio France pour aider les populations des Antilles françaises sinistrées après le passage des ouragans Irma et José émet désormais à Saint-Barthélemy sur 90.9 FM. La fréquence à Saint-Martin ne change pas (91.1 FM).

"Urgence Info Iles du Nord" émettait déjà à Saint-Martin depuis le dimanche 10 septembre sur la fréquence 91.1FM. Depuis ce vendredi matin, elle est désormais diffusée sur l'île de Saint-Barthelemy sur 90.9FM. Le groupe Radio France, en concertation avec les autorités, a proposé de développer ce programme spécifique opéré par les équipes de franceinfo depuis Paris et avec ses envoyés spéciaux sur place.

Cette radio d'urgence diffuse 7 jours sur 7 et 24h sur 24 des messages à destination des populations sur la météo, la sécurité, la distribution des rations alimentaires et de l'eau, l'état des réseaux, le rétablissement des liaisons commerciales et les messages sanitaires. Elle reprend également toutes les infos et reportages consacrés aux ouragans et à leurs conséquences.

► Écoutez la radio en FM sur la fréquence 91.1 ou via le player ci-dessous.