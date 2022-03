Ussel : l'énorme succès de la collecte de l'amicale des sapeurs-pompiers au profit des réfugiés ukrainiens

La salle louée pour l'occasion derrière le centre de secours et d'incendie d'Ussel est pourtant grande mais elle est déjà quasi pleine. Preuve s'il en fallait de la générosité exprimée en Haute-Corrèze comme ailleurs envers les Ukrainiens. Depuis mardi l'amicale des sapeurs-pompiers de la commune, qui réunit des actifs et des anciens pompiers, fait appel aux dons de vêtements, couvertures, jouets, doudous et autres. Une opération réalisée suite à l'appel lancé par l'association limougeaude Pompiers de l'Urgence Internationale.

On est pompiers. Pour nous c'est important d'aider" Cédric Massémat

C'est le président de l'amicale usséloise qui a pris l'initiative de répondre ainsi à cet appel des PUI. "On est pompiers. Donc pour nous c'est important d'aider" explique Cédric Massémat. Une opération normale donc pour lui d'autant que le drame qui se joue en Ukraine est aux portes de l'Europe et qu'il touche d'autant plus la population. Ce sont ces mêmes arguments qui ont poussé notamment le Secours populaire local a répondre à cette collecte. Émeline, l'une de ses responsables, a fait deux voyages pour apporter à l'amicale des sacs entiers de vêtements et autres. "C'est notre mission aussi. C'est le partage, c'est l'entraide, la solidarité".

Un ballet incessant de voitures

Et tous ceux qui apportent ainsi quelque chose disent la même chose. "C'est tout à fait normal" commente simplement Sophie venue livrer quelques jouets. Cette générosité des Ussélois est énorme fait remarquer Franck Spadat, adhérent de l'amicale. "Franchement les gens participent activement. On est là depuis 1 heure et demie et on a déjà eu au moins 10 voitures. Donc franchement c'est génial". La collecte se termine ce jeudi soir. Les dons seront tout de suite récupérés par les PUI qui se chargent de leur acheminement vers les réfugiés ukrainiens.