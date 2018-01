La ville thermale de Vichy s'est associé en 2016 pour présenter une candidature commune avec 10 autres villes d'eau européennes, comme Spa en Belgique, Bath en Grande-Bretagne ou Baden-Baden en Allemagne. Le dossier devait être déposé ce mois-ci, mais il a été repoussé d'un an.

Vichy ne sera pas classée au patrimoine de l'Unesco cette année. La ville thermale, qui s'est associée à dix autres villes d'eau européennes, comme Spa en Belgique, Bath en Grande-Bretagne ou Baden-Baden en Allemagne, pour une candidature commune au patrimoine mondial de l'Unesco, repousse sa candidature à janvier 2019.

Un dossier de 850 pages à peaufiner

L'aventure a démarré en 2016. Le dossier devait être déposé ce mois-ci, mais leur candidature a été repoussée d'un an, pour éviter de la soumettre dans la précipitation : "Nous étions tous d'accord pour dire que si on présentait un dossier de cette envergure, il fallait qu'il soit d'une qualité irréprochable, dont on soit tous fiers", explique le professeur Yves-Jean Bignon, en charge du dossier pour Vichy

Un dossier de 850 pages, "le plus complexe qui n'ait jamais été déposé". Les experts mandatés par l'Unesco pourront venir à Vichy fin 2019/début 2020, pour donner un avis en juillet 2020.