VIDÉO - 11-Septembre : il y a 20 ans, les attentats les plus meurtriers de l'Histoire étaient commis aux USA

Il y a tout juste 20 ans, le matin du mardi 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont la cible d'une attaque coordonnée et minutieusement préparée par l'organisation jihadiste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Elle frappe New York et le Pentagone près de Washington, symboles de la puissance économique et militaire de l'Amérique.

► Voici les principaux moments d'une journée qui fit vaciller la première puissance mondiale et changea le cours de l'Histoire, tels qu'établis par la commission d'enquête du Congrès sur le 11-Septembre et le musée mémorial de New York consacré aux victimes et lieu d'une cérémonie d'hommage chaque année et à laquelle assistera samedi le président Joe Biden :

Ces attentats, les plus meurtriers de l'Histoire avec 2.977 morts, furent conduits par dix-neuf pirates de l'air (également tués dans les attaques), qui détournèrent quatre avions de ligne partis d'aéroports de la côte Est - Boston, Washington et Newark - à destination de la Californie.

Deux appareils percutèrent successivement les tours jumelles du World Trade Center au sud de Manhattan, qui s'effondrèrent en moins de deux heures, un troisième éventra le Pentagone. Un quatrième appareil - qui visait peut-être le Capitole, siège du Congrès, ou la Maison Blanche - s'écrasa dans une zone boisée de Shanksville, en Pennsylvanie, après que des passagers eurent tenté de résister. Personne à bord des quatre avions ne survécut.

