VIDÉO - À 85 ans, un Péruvien danse de joie après avoir reçu le vaccin contre le covid-19

Jose Luis Macedo, Péruvien de 85 ans, n'attendait que sa dose de vaccin Pfizer pour pouvoir retrouver ses proches et danser dans les clubs. C'est chose faite depuis le 22 mars, et pour l'occasion, il a offert une véritable danse de la joie pour le plus grand bonheur des soignants.