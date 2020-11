Les images de cette cérémonie juive orthodoxe tournées à Brooklyn sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, publiée par le New York Post, on peut voir des milliers d'invités, la majorité sans masque, entassés dans une synagogue.

VIDÉO - A New York, un mariage réunit des milliers de personnes en pleine pandémie

L'affaire a été révélée par le New York Post et fait polémique aux Etats-Unis. Une cérémonie organisée secrètement dans une synagogue a réuni des milliers de personnes, sans aucun respect des gestes barrières. C'était le 8 novembre dernier à Brooklyn, les convives ont été filmés en train de danser et de chanter côte à côte.

En octobre déjà, New York avait interdit la tenue d'un mariage juif orthodoxe qui devait rassembler près de 10 000 personnes. Les autorités religieuses n'ont pas fait de commentaires. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé par la pandémie avec 257.616 décès.