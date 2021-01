Dans une vidéo publiée sur Twitter, l'acteur américain condamne avec force l'invasion du Capitole et s'en prend à Donald Trump qu'il qualifie de "dirigeant raté". Il révèle également à demi-mot le passé nazi de son père autrichien.

VIDÉO - La colère et l'émotion d'Arnold Schwarzenegger après l'invasion du Capitole

L'ancien gouverneur républicain de Californie, né en Autriche en 1947, compare l'assaut des manifestants pro-Trump contre le siège du Congrès à la "Nuit de Cristal" de 1938 en Allemagne, la nuit de pogroms des Nazis qui ont notamment brisé les vitres des magasins tenus par des juifs. Dans cet émouvant appel à l'unité des Américains, Arnold Schwarzenegger révèle à demi-mot le passé nazi de son père autrichien.

"Mercredi a été la Journée de Cristal ici aux Etats-Unis", dit-il, assis l'air grave à son bureau. "Les vitres brisées ont été celles du Capitole". "J'ai grandi entouré d'hommes brisés, qui buvaient pour oublier leur culpabilité d'avoir participé au pire régime de l'histoire", raconte l'interprète de Terminator et Conan le Barbare. "Je n'ai jamais partagé ceci aussi publiquement, mais _mon père rentrait ivre_, une ou deux fois par semaine, et il criait, il nous battait et il faisait peur à ma mère".

Arnold Schwarzenegger ne dit pas explicitement que son père était nazi mais il ajoute qu'il ne lui en voulait pas vraiment, parce que "mon père, comme nos voisins, avaient été trompé par des mensonges et je sais jusqu'où vont ce genre de mensonges".

Donald Trump est "un dirigeant raté"

"Le président Trump a cherché à inverser le résultat d'une élection, et d'une élection juste. Il a tenté un coup d'Etat en trompant les gens avec des mensonges", poursuit Arnold Schwarzenegger, dont le message est rapidement devenu viral. "Le président Trump est un dirigeant raté. Il restera dans l'Histoire comme le plus mauvais président de tous", affirme-t-il.

"Quelle que soit votre affiliation politique, je vous demande de vous joindre à moi pour dire au président élu Joe Biden: nous vous souhaitons de réussir, si vous réussissez, notre pays réussit", conclut-il. "A ceux qui ont tenté de renverser la Constitution des Etats-Unis, je dis ceci : vous ne gagnerez jamais".