VIDEO : Au Chili, une soprano chante pendant le couvre-feu pour protester

“El derecho de vivir en paz” Victor Jara Nos manifestamos de manera pacífica en este toque de queda,todos los vecinos aquí apoyando la causa cantando y tocando sus bellos instrumento @paula_b.advis aquí está mi pedacito Invito a los demás artistas a hacer lo mismo en sus hogares la gente lo agradece y les hace bien ♥️ Es necesario.