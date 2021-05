VIDEO -Conflit au Proche-Orient : manifestation pro Palestine à Nîmes

Plusieurs centaines de personnes se réunissent ce samedi après-midi devant la Préfecture du Gard à Nîmes. Elles sont rassemblées dans le calme en soutien à la cause palestinienne, sur fond d'escalade militaire entre le Hamas et Israël. Au milieu de plusieurs drapeaux palestiniens dont un géant au milieu de la foule, on peut lire notamment sur les pancartes des manifestants "Free Palestine", "Pas de justice, pas de paix", ou encore "Boycott Israël".

Manifestation pro Palestine à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

L'escalade a commencé le 3 mai après des affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes à Jérusalem-Est, secteur occupé de la Ville sainte, sur fond de menace d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons juifs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'autres manifestations ont été interdites, à Paris, à Aubervilliers, à Montreuil en Seine-Saint-Denis, à Nice ou encore Dijon.

Manifestation pro Palestine à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

à lire aussi Conflit au Proche-Orient : des rassemblements dans plusieurs villes de France en soutien aux Palestiniens