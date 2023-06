VIDÉO - À quoi ressemble l'intérieur du sous-marin Titan, disparu lors d'une expédition vers le Titanic

Il mesure près de sept mètres de long, près de trois mètres de haut et a disparu dans l'océan Atlantique. Les recherches continuent, ce mercredi, pour retrouver le sous-marin "Titan", perdu au fond de l'Atlantique lors d'une expédition de l'épave du Titanic. Plusieurs navires, dont le français Atalante envoyé par l'Ifremer , fouillent l'océan Atlantique au large de l'île canadienne de Terre-Neuve pour retrouver le submersible. Un sous-marin qui a fait l'objet d'un reportage de la chaine de télévision canadienne CBC, l'année dernière. Des images où on découvre l'intérieur de l'habitacle où se trouvent actuellement cinq personnes, dont le français Paul-Henri Nargeolet .

Manette de jeu vidéo pour le commander, pas de hublot vers l'extérieur

Sur les images, le sous-marin Titan est présenté par Stockton Rush, le PDG de OceanGate la société qui a construit le submersible. On y voit un espace relativement restreint avec un écran de contrôle à droite, un sonar à gauche, et un grand écran où sont diffusées les images de l'extérieur du sous-marin via des caméras 4K à l'extérieur du sous-marin. Stockton Rush présente ensuite ce qui permet de manœuvrer le submersible : "une manette de jeu vidéo. Si vous voulez aller en avant, vous pressez la molette dans ce sens, etc. (...) C'est une toute nouvelle approche", défend le PDG de OceanGate. "Et c'est en bluetooth, précise l'homme d'affaire, pour que n'importe qui puisse l'utiliser. C'est fabriqué pour qu'un adolescent de 16 ans jette la manette sans dommages et pour qu'elle dure, nous gardons quelques pièces de rechange à bord."

This submersible takes passengers to The Titanic wreck. Climb in!

"L'intérêt pour le Titanic est la raison pour laquelle nous descendons parce que des gens sont prêt à aider financièrement ce genre d'exploration", poursuit l'homme d'affaires diplômé de l'université de Princeton, aux États-Unis. Selon la société qu'il dirige, le Titan peut plonger jusqu'à 4.000 mètres de profondeur, et une expédition coûte 250.000 dollars. Le problème, c'est que la société OceanGate a été critiquée pour plusieurs raisons des dernières années.

Des critiques contre l'expédition et la société OceanGate

Déjà plusieurs expéditions ont été menées par OceanGate depuis 2021. Certaines ont été suivies par des journalistes, notamment David Pogue pour la chaine américaine CBS. Dans un reportage long de plus de 10 minutes , le reporter pointe du doigt plusieurs aspects qui rendent le trajet vers l'épave pas forcément rassurant. "Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs aspects du sous-marin semblaient improvisés", relate-t-il. Quoiqu'il en soit les passagers du sous-marin connaissent les risques : "Avant de partir, on vous fait signer un document où le mot "mort" apparait trois fois sur la première page, relate Mike Reiss à la BBC , vous devez savoir qu'ils apprennent au fur et à mesure qu'ils font des expéditions", explique l'un des scénaristes de la série "les Simpsons", descendu avec le Titan.

Le manque de fiabilité de l'engin a été mis à jour en 2018 par l'ancien directeur maritime d'OceanGate, David Lochridge. Les dirigeants ayant décidé de s'en séparer pour cette raison, David Lochridge a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. "David Lochridge a exprimé plusieurs inquiétudes de vive voix concernant des problèmes sur le contrôle de la sécurité à propos du Titan. Ces remarques ont été ignorées", peut-on lire sur un document du tribunal de Seattle . Autre souci : "il a exprimé sa préoccupation concernant le manque de tests effectués sur la coque du Titan", peut-on lire plus loin. Des gros problèmes qui refont surface en ce moment, alors que le contact radio avec le sous-marin a été perdu depuis dimanche.

Le sous-marin Titan a disparu au large de Terre-Neuve, ce dimanche. © Visactu