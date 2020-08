VIDÉO - Deux pompiers bretons partent aider au Liban

Julien Le Marec et Philippe Le Talour, deux pompiers bénévoles du Morbihan, sont partis jeudi 6 août pour Beyrouth depuis Rennes. Leur départ fait suite à l'explosion qui a fait au moins 137 morts et 5000 blessés et s'est décidé le matin même, avec l'association Pompiers Solidaires.