VIDÉO - Donald Trump hué devant le cercueil de la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg

Le président américain Donald Trump a été accueilli sous les huées alors qu'il venait rendre hommage à la juge Ruth Bader Ginsburg, ce jeudi. Profondément anti-Trump et progressiste, elle est morte vendredi dernier à l'âge de 87 ans. Sa succession est au centre de la campagne présidentielle.

"Virez-le ! ('Vote him out !')" : ce jeudi 24 septembre, le président américain Donald Trump a été accueilli par des huées de la foule venue, comme lui, se recueillir devant le cercueil de Ruth Bader Ginsburg. La juge de la Cour suprême, grande adversaire de Trump et féministe engagée, est décédée vendredi dernier à l'âge de 87 ans.

L'enjeu de la succession

La porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a qualifié ces slogans d'"épouvantables et irrespectueux". Donald Trump a ignoré les protestations :

Je pense que c'était seulement un slogan politique. De là où nous étions, nous l'entendions à peine.

La mort de Ruth Bader Ginsburg, marque un véritable tournant dans l'élection présidentielle américaine. La bataille est engagée entre républicains et démocrates pour la succession de l'ancienne juge, figure de proue du camp progressiste. Dans le système américain, c'est le président qui nomme à vie les juges à la Cour suprême. Une institution qui tranche les grandes questions de société, comme le droit de porter une arme, ou le droit à l'avortement.

Donald Trump souhaite nommer un ou une remplaçante au plus vite, quand Joe Biden estime que la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême devrait être repoussée à l'après-3 novembre et donc post-élections. Le président américain compte lancer le processus dès demain, avec parmi les candidates, cinq femmes dont Amy Coney Barrett, prisée des milieux religieux.