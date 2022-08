VIDEO - En Alsace, une compagnie de gendarmerie franco-allemande unique en Europe

C'est une compagnie unique en Europe ! Le gouvernement français et celui du Bade Wurtemberg viennent de signer un accord intergouvernemental pour renforcer la compagnie de gendarmerie fluviale franco allemande. En fait, cette unité fluviale existe depuis 11 ans maintenant. Elle est basée à Kehl, en Allemagne, juste en face de Strasbourg (de l'autre côté du Rhin). Au total, 27 gendarmes français et 30 policiers allemands en font partie. Ils travaillent ensemble toute l'année, tout le temps. Pas seulement pour des patrouilles ponctuelles.

Le chef d'escadron Pierre Michel Arcade devant l'une des vedettes allemandes de la compagnie © Radio France - Antoine Balandra

Leur secteur de compétence s'étend désormais sur toute l'Alsace côté français (cours d'eau, lacs, canaux, rivières, Rhin) et jusqu'aux canaux et plans d'eau d'Offenburg et de Fribourg côté allemand. Ils disposent pour cela de 5 vedettes, 3 embarcations moyennes et 3 légères et d'un puissant sonar (qui permet de repérer des voitures tombées au fond de l'eau, ou toute sorte d'objet).

Leurs missions : contrôler les pratiques sportives et de loisirs, et les manifestations en milieu aquatique, mais aussi contrôler le trafic de plaisance et surtout de marchandise sur les cours d'eau. Ils interviennent à 10% sur des alertes, et à 90% sur des missions d'initiative, c'est à dire de contrôle notamment.

La spécificité de cette compagnie franco allemande c'est donc bien de travailler avec des forces des deux nationalités, en permanence. "La compagnie est composée de trois brigade franco-allemandes. Elles sont uniques car ce sont les seules unités permanentes opérationnelles intégralement franco-allemandes" explique le chef d'escadron Pierre Michel Arcade, commandant français de la compagnie fluviale franco allemande de Kehl.

Contrôle conjoint entre policier allemand et gendarme français © Radio France - Antoine Balandra

Pas besoin d'être bilingue

Mais parler allemand n'est pas forcément un pré requis pour les gendarmes français explique le chef d'escadron Pierre Michel Arcade. "La plus importante des compétences requise est d'avoir une bonne volonté pour travailler avec les homologues d'une autre nationalité. Un français non germanophone, par exemple un plongeur qui arrive et qui a le souhait de s'améliorer en langue sera accompagné" dit-il.

Et même si la maîtrise parfaite de la langue de l'autre n'est pas obligatoire, la coopération se passe très bien assure Markus Ridder, Stationsleiter, commandant allemand de la compagnie fluviale franco-allemande. "C'est une grande fierté pour moi d'en faire partie. On travaille bien ensemble. Nous sommes fixes toute l'année ensemble, c'est très bien, j'aime cela".

Dans la navette allemande de la compagnie franco allemande, il y a deux policiers allemands et un gendarme français © Radio France - Antoine Balandra

La compagnie fluviale franco allemande a aussi des bases à Gambsheim et Vogelgrun en France et Breisach en Allemagne. En moyenne un contrôle sur quatre révèle une infraction. En cas de contrôle sur le Rhin suivi de poursuites, la législation appliquée dépend du côté du fleuve où a été effectué le contrôle.