VIDÉO - En Chine, un hôtel fait scandale en exhibant des ours polaires

L'hôtel, situé à Harbin, dans une province frontalière avec la Sibérie russe, est dans le collimateur des défenseurs des animaux. L'établissement qui ressemble à un immense igloo exhibe des ours polaires pour le seul plaisir de ses clients. Depuis leur chambre, les visiteurs ont une vue sur les ours installés dans le patio central, surmonté d'une verrière et dans lequel sont installés bassins, rochers et faux stalactites.

Cette vidéo montrant les grands mammifères photographiés par de nombreux visiteurs sous une forte lumière artificielle est largement partagée et dénoncée sur les réseaux sociaux.

"La place des ours polaires est dans l'Arctique"

"La place des ours polaires est dans l'Arctique, _pas dans des zoos ou des aquariums en verre et certainement pas dans des hôtels_", a réagi Jason Baker, le vice-président pour l'Asie de l'association de défense des animaux Peta. Il dénonce un établissement "qui profite de la détresse des animaux", alors que le territoire naturel des ours blancs sauvages s'étend généralement sur plusieurs milliers de kilomètres. Message relayé chez nous par le journaliste Hugo Clément, très engagé en faveur de l'environnement, sur son compte Twitter.

En Chine, aucune loi n'interdit pour l'instant l'utilisation d'espèces en danger à des fins médicales ou de divertissement, notamment par les cirques où les conditions de vie des bêtes sont parfois difficiles.