VIDÉO - Francesco Totti au chevet d'une jeune femme sortie du coma grâce à son message

"Elle m'a souri, m'a serré contre elle et s'est mise à pleurer. C'était très émouvant ", a dit Totti, 43 ans, après l'entrevue qui a duré plus d'une heure.

Plongée dans le coma depuis décembre après un grave accident de la route dans lequel une de ses amis a trouvé la mort, Ilenia Matilli a ouvert les yeux récemment après avoir entendu la voix de Totti.

"Ilenia n'abandonne pas, tu peux y arriver, nous sommes tous avec toi"

L'ex-joueur avait adressé un message vidéo à la jeune femme, footballeuse elle-même pour la Lazio Rome, mais supportrice du grand rival, la Roma. "C'était très émouvant de rencontrer Ilenia et nous nous reverrons quand elle sortira de l'hôpital", a dit Totti, 43 ans, après l'entrevue qui a duré plus d'une heure.

La jeune Ilenia Matilli ne peut toujours pas parler et c'est par l'utilisation d'une tablette qu'elle a pu échanger avec le champion du monde 2006.