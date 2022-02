VIDÉO – Guerre en Ukraine : 250 chasseurs alpins du 27e BCA d’Annecy sont partis pour la Roumanie

Ce lundi 28 février, 250 soldats du 27e Bataillon de Chasseurs Alpins d’Annecy (Haute-Savoie) sont partis pour la Roumanie. Avec d'autres troupes françaises et belges, ils vont constituer une force de défense de l'Otan près de l'Ukraine.

Deux cent cinquante militaires du 27e BCA d’Annecy ont quitté, ce lundi vers 15 heures, le quartier Tom Morel pour rejoindre la Roumanie. Ce détachement va renforcer le dispositif de l'OTAN suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La mission des chasseurs alpins vise à "assurer une solidarité stratégique vis-à-vis des pays de l'alliance", a déclaré le chef de corps de cette unité d'infanterie de montagne, le colonel Vincent Minguet.

"Nous irons renforcer les défenses sur le flanc Est de l'Europe, une défense réactive non escalatoire", a précisé le colonel Minguet à ses troupes réunies sur la place d'armes. Concernant les opérations sur place, le 27e BCA "s'est préparé à toutes les possibilités, de l'assistance aux populations jusqu'aux actions de combat avec emploi de la force armée".

L'émotion des familles

Les chasseurs alpins du 27e BCA font partie des premières troupes françaises déployées dans ce secteur depuis le début de la guerre en Ukraine. "Nous sommes prêts mais le plus dur est de laisser la famille", a expliqué un soldat. "On a expliqué aux enfants que papa partait pour aider les enfants et les mamans qui fuient la guerre en Ukraine", indique l’épouse d’un militaire. "Il y a de l’angoisse et de l’anxiété mais on tient le coup pour nos enfants."