VIDÉO - Guerre en Ukraine : des Mayennais bloqués à Kiev

Alors que la guerre se poursuit en Ukraine avec des combats toujours plus intenses notamment à Kiev, un couple de Mayennais et un autre couple d'amis sont bloqués dans la capitale depuis 15 jours maintenant. Arrivés après avoir entamé un processus de GPA, ils ne peuvent pour l'instant pas repartir.

Ils vivent un enfer depuis des jours. Alors que la guerre en Ukraine s'intensifie ces derniers jours, un couple de Mayennais, Manuella et Loïc, qui habitent Arquenay, est arrivé à Kiev peu de temps avant le conflit pour aller chercher leur enfant né d'une GPA (gestation pour autrui, légale en Ukraine). Ils sont partis avec un couple d'amis qui a aussi entamé un processus de GPA.

Aujourd'hui, ils sont seuls

Aujourd'hui les quatre ne peuvent plus partir. Les bébés ne sont pas encore nés, l'ambassade de France en Ukraine, à Kiev, a plié bagage et les compagnons de fortune qui étaient avec eux sont également repartis. Ils se retrouvent donc seuls au milieu des bombes et avec un avenir incertain.

Manuella nous raconte dans quelles conditions ils vivent en attendant de l'aide.