VIDÉO - Guerre en Ukraine : "la France n’oubliera pas les crimes commis" assure Emmanuel Macron

"Aucune exaction, aucune violation du droit international, aucun crime de guerre ou crime contre l'humanité ne doit être oublié. Car il n’y a pas de paix sans justice", a déclaré Emmanuel Macron, ce vendredi, dans un message vidéo diffusé à l'occasion du sommet de Boutcha, un an après le retrait russe de la ville, devenue le symbole de ces crimes. Le président français Emmanuel Macron a également accusé Moscou d'avoir "laissé faire, voire encouragé" les crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine.

"La France n’oublie pas et n’oubliera pas Boutcha, comme elle n’oubliera pas les crimes commis à grande échelle sur le territoire ukrainien depuis plus d’un an, à Izioum, à Marioupol, à Olenivka, dans toutes ces villes du pays dont les infrastructures civiles ont été méthodiquement ciblées par la Russie tout l’hiver", a ajouté le président de la République. "Chaque semaine qui passe nous apporte son lot d’atrocités", pointe-t-il. L'Ukraine estime à "plus de 1.400" le nombre de civils morts dans le district de Boutcha pendant l'occupation russe, dont 637 dans la ville-même.

Soutien à la Cour pénale internationale

Le chef de l'État a rappelé "l'engagement" de la France aux côtés de l'Ukraine. Il se traduit notamment "par un soutien aux juridictions internationales, à commencer par la Cour pénale internationale [CPI]" qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre lors de l'invasion russe. "Nous continuerons de lui apporter [à la CPI] un soutien déterminé sur les plans humain, matériel et financier, et nous continuerons aussi d’avoir une coopération étroite avec l'Ukraine et plusieurs partenaires internationaux afin de réfléchir à la mise en place d’un mécanisme permettant de juger le crime d’agression", a-t-il dit.

Afin de juger ces crimes, le chef de l'État a plaidé pour la création d'une "instance qui dispose d'une légitimité internationale suffisante, et qui joue un rôle complémentaire par rapport aux outils internationaux déjà en place". Kiev insiste notamment sur la création d'un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes.

Quant à la "libération du territoire ukrainien et la mise en échec de l’agression russe", elles "constituent évidemment le premier pas vers une paix juste et durable". De ce fait, "tout notre soutien est tourné vers ce but", a rappelé Emmanuel Macron.