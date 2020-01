La Slovène Dalila Jakupovic a dû abandonner au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie mardi à Melbourne. En cause : la pollution de l'air due à un épais nuage de fumée provenant des incendies qui ravagent l'Australie enveloppait la ville.

VIDÉO - Incendies en Australie : une joueuse de tennis abandonne à l'Open à cause de la pollution de l'air

"J'ai vraiment eu peur de m'évanouir. C'est pourquoi je me suis accroupie, je ne pouvais plus marcher", a déclaré Dalila Jakupovic.

La 180e joueuse mondiale a abandonné à la suite d'une quinte de toux et alors qu'elle menait 6-4, 5-6 face à la Suissesse Stefanie Voegele.

"Ce n'est pas sain pour nous" de jouer dans ces conditions, a-t-elle ajouté. "J'ai été surprise, je ne pensais pas qu'on nous ferait jouer aujourd'hui mais nous n'avons pas vraiment le choix", a encore ajouté la Slovène.

Dans la même veine, la Canadienne Eugenie Bouchard a eu recours au médecin sur le court en raison de douleurs à la poitrine, vraisemblablement dues également à des difficultés respiratoires. Mais elle a pu terminer son match et se qualifier pour le deuxième tour des qualifications.

Une pollution 20 fois supérieure aux niveaux de sécurité

Mardi, les contrôleurs de la qualité de l'air ont enregistré une pollution 20 fois supérieure aux niveaux de sécurité dans certaines parties de Melbourne.

En cause : la pollution de l'air due à un épais nuage de fumée qui enveloppait la ville provenant des gigantesques incendies qui dévastent depuis septembre des régions entières de l'Australie et ont fait au moins 27 morts et tué un milliard d'animaux.

L'Open d'Australie menacé ?

L'Open d'Australie, un des quatre tournois du grand chelem, est censé débuter lundi à Melbourne. La pollution atmosphérique toxique a assombri la ville mardi, interrompant les séances d'entraînement et retardant légèrement les qualifications.

Outre la qualité de l'air jugée "dangereuse" mardi par les autorités de Melbourne qui ont conseillé aux habitant de la ville de "rester à l'intérieur portes et fenêtres fermées", la chaleur de l'été australien a rendu les conditions de jeu particulièrement compliquées à six jours du début des matches du tableau principal de ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Les feux à l'est de Melbourne risquent de brûler tout au long du tournoi en dégageant toujours plus d'épaisses fumées.

Des experts en météorologie et en qualité de l'air seront sur place au Melbourne Park pour surveiller la pollution. A la moindre alerte sera mis en application le même système que pour les très fortes chaleurs, avec la suspension immédiate des matchs.

En outre, le complexe où se déroule l'Open d'Australie dispose de trois courts dotés d'un toit rétractable ainsi que de huit courts en indoor qui seraient de fait moins touchés par une pollution atmosphérique.