VIDEO : "J'ai cru que j'allais mourir", un Sarthois raconte le séisme en Turquie

La voix est posée, la mine fatiguée et quelques cernes se devinent sur son visage. Augustin-Théodore Debsi a le sommeil difficile "parce que j'ai ce syndrome du survivant, et la question qui revient souvent : Pourquoi eux et pas moi ?", s'interroge cet étudiant originaire du Mans. Le jeune homme est l'un des rescapés du séisme qui a tué plus de 36.000 personnes le 6 février dernier.

Installé depuis fin janvier à Antioche, dans le sud du pays, il a vécu de l'intérieur les secousses, dans sa chambre. "Il y a vraiment tout qui tremble, le lit, le sol et justement à ce moment là le mur s'effondre", décrit Augustin-Théodore Debsi. De manière instinctive, il se projette contre sa porte d'entrée, bloquée par le séisme. La poussière lui monte à la gorge, il suffoque : "Je me suis dit que j'allais mourir car je n'arrivais plus à respirer."

"Un paysage de chaos"

Il se situe alors au premier étage d'une vieille maison du centre-ville, avec un plafond complétement éventré. Les secousses durent 40 secondes, puis s'arrêtent pour laisser place à un silence. "Un état de sidération complet parce que ce petit espace qu'on pensait être un espace de sécurité ne l'est plus", se souvient l'étudiant. Il réussit à sortir dehors, et découvre l'étendue des dégâts : "Il n'y avait plus de mur, plus de toit, que des tas de gravats partout... Et puis des gens qui étaient là, un peu hagards, installés sur des camps."

Les dégâts causés par le séisme sur la maison où vivait Augustin-Théodore, au centre-ville de Antioche. - Augustin-Théodore Debsi

Les secours peinent à arriver, la zone est inaccessible à cause des dégâts provoqués par le séisme, tant sur les routes que sur les infrastructures. Les sinistrés s'organisent, installent des camps de fortune autour de feux. Le Sarthois récupère quelques affaires à la hâte, prend un bus en direction d'Ankara, avant de décoller pour la France le 9 février.

Le syndrome du survivant

L'étudiant laisse alors derrière lui un pays en partie en ruine. Le bilan s'aggrave de jours en jours pour dépasser aujourd'hui les 35.000 morts selon l'ONU. Augustin-Théodore est maintenant chez ses parents, à Coulaines, mais le séisme le hante encore : "J'ai de grandes difficultés à dormir, je rêve de secousses, je me lève en pleine nuit pour me retrouver dans une autre pièce de la maison."

Le jeune homme a également appris le décès de nombreux proches, comme son cousin et des amis. Ces pertes humaines le ramènent à ce qu'il a lui même vécu. "J'étais sous le choc tout l'après-midi, je ne pouvais plus parler, je faisais que fixer le vide de ma chambre...", souffle l'étudiant.

Ses parents sont, eux aussi, très affectés par ce qu'a vécu leur fils. Son université a pris rapidement de ses nouvelles après le séisme. Il a appris par la suite que la maison dans laquelle il avait vécu s'était effondrée peu après son départ. Augustin-Théodore Debsi suit de près la situation sur place et espère retourner un jour en Turquie pour retourner là où tout a basculé.