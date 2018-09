Dix morts, plus de 300 blessés, de nombreux dégâts matériels et le chaos à l'aéroport du Kansai (Osaka, ouest) : le typhon Jebi qui a balayé le Japon mardi restera dans les annales, même s'il est loin d'être le plus meurtrier.

Ce 21e typhon de la saison, dont les vents dans la partie centrale dépassaient 160 km/h et près de 220 km/h en périphérie, a traversé l'archipel du sud-ouest au nord, s'affaiblissant en bout de course. Il n'est désormais plus qu'une tempête au large.

Il était classé dans la catégorie des typhons "très puissants", lesquels touchent assez rarement de façon directe le Japon. C'est le premier de ce type accostant sur l'archipel depuis 1993.