VIDEO - La troupe ukrainienne des Joyeux Petits Souliers de retour en Vendée

Il y avait de l'émotion à l'arrivée du car ce mercredi soir à Beaulieu-sous-la-Roche, en Vendée. Après trois jours de voyage depuis Lviv, 50 personnes, membres de l'association ukrainienne des Joyeux Petits Souliers, sont arrivées. "C'est très particulier, comme nous avons la guerre, nous n'avons pas la possibilité de chanter et danser là-bas", confie Maria. Cela faisait quatre ans que la troupe, accueillie par l'association Vendée Ukraine, n'était pas venue se produire en raison du Covid puis de la guerre.

"Ils viennent ici avec plaisir, se réjouit Alain Laidet, président de Vendée Ukraine. "Ils viennent pour représenter leur pays et leur folklore, avec encore plus de convictions qu'avant. Leur combat à eux est de collecter des fonds ici pendant que les militaires combattent au front". Andreï, chanteur au sein de la chorale hommes et habitué des séjours en France, vient d'ailleurs de combattre sept mois dans l'est du pays, face à l'armée russe : "Chez nous, c'est la guerre, donc ici c'est un paradis. Toutes les familles qui nous accueillent, ce sont maintenant nos frères et nos sœurs. J'ai fait mon service militaire dans les tranchées. C'est dur, mais nous allons gagner. Merci beaucoup à la France de nous aider".

La troupe donnera trois spectacles ce vendredi soir à Cerisay, ce samedi à Coex et dimanche à Sainte-Hermine. Elle se rend ensuite en Charente-Maritime puis en Champagne.

