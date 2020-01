VIDÉO - Le Boeing 737 crashé en Iran a-t-il été abattu par un missile ?

L'Iran a-t-il abattu un avion par erreur ? Le faisceau d'indices s'élargit après la publication d'une vidéo par le New York Times et reprise sur les réseaux sociaux. Mercredi 8 janvier, un Boeing 737 s'est écrasé peu après son décollage avec 176 passagers à bord.

On voit une sphère lumineuse entrer en collision avec l'appareil. L'avion de la compagnie Ukraine International Airlines transportait 82 Iraniens et 63 Canadiens, 11 Ukrainiens (deux passagers et neuf membres de l'équipage), 10 Suédois, quatre Afghans, trois Allemands et trois Britanniques s'y trouvaient selon la diplomatie ukrainienne.

Les pays occidentaux mettent l'Iran en doute

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé jeudi 9, que le Boeing 737 avait été abattu par un missile iranien, probablement par erreur. L'Iran parle de son côté "de mise en scène douteuse" et demande au Canada de lui fournir ses informations.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui affirmé qu'il existait un "ensemble d'informations" selon lesquelles l'avion a été "abattu par un missile sol-air iranien". Le président américain Donald Trump avait un peu plus tôt exprimé ses doutes sur la thèse d'un problème mécanique, avancée par les autorités iraniennes.

L'agence américaine en charge de la sécurité des transports, la NTBS, va pouvoir enquêter sur les causes de ce crash.