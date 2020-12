VIDEO - Le Brexit pour les nuls épisode 1 - Le passeport

A partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne. Mais à partir de cette date, le passeport ne sera pas encore nécessaire pour pouvoir se rendre en voyage chez nos voisins britanniques. Seule la carte d'identité sera demandé pour passer la frontière.

Mais uniquement pendant 9 mois. Car à partir du 1er octobre 2021, il faudra impérativement présenter un passeport à jour pour se rendre de l'autre côté de la Manche.

Tout cela concerne des séjours "courts", de moins de 6 mois. Si l'on souhaite rester au Royaume-Uni plus de 6 mois, il faut avoir un visa, avec une preuve d'études, de travail ou de regroupement familial.

Si on souhaites voyager avec un animal de compagnie, il faut que celui-ci complète trois critères : avoir une identification grâce à une puce, un passeport vétérinaire et être vacciné contre la rage. Plus spécifiquement pour un chien, celui-ci doit avoir plus de 3 mois et être traité contre les verts entre 5 jours et 24 heures avant le départ. On ne doit pas avoir plus de 5 animaux en passant la frontière, sauf dérogation exceptionnelle pour des concours par exemple.

Pour circuler au Royaume-Uni, le permis de conduire français reste valable. Pas besoin d'obtenir un passeport international. Rouler à gauche reste obligatoire en revanche !