VIDEO - Le Brexit pour les nuls épisode 3 - Le duty free

En fait c'est encore flou. Mais d'abord, c'est quoi le duty free ? C'est le fait de payer un produit sans la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la TVA, donc avec une réduction pouvant aller jusqu'à 20%. On retrouve des produits duty free dans les aéroports par exemple lorsque l'on voyage hors de l'Union Européenne.

Côté anglais, on a annoncé le retour du duty free après le Brexit. On pourra donc en revenant du Royaume-Uni se rendre dans de telles boutiques dans les aéroports et les ports. Mais il y a des limites à ne pas dépasser : 16 litres de bière, 4 litres de vin ou encore 200 cigarettes.

En France, les boutiques de duty free n'existent plus avant de passer la frontière depuis juillet 1999. On en trouvait dans les ports, dans les ferry pour traverser ou encore dans les gares avant de reprendre l'Eurostar au Tunnel sous la Manche.

Leur retour n'est pas tranché. Mais il ne pourra avoir lieu uniquement dans les aéroports et les ports, car une directive européenne n'autorise le duty free que pour le transport aérien et maritime... mais pas dans le transport ferroviaire, donc pas dans les gares.