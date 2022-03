VIDEO - Mila, le bébé mayennais né en Ukraine au début de la guerre : "Mila ça veut dire miracle"

On est encore bouleversé par cette belle rencontre qui s'est déroulée ce jeudi dans le 16-19 de France Bleu Mayenne, émission présentée par Cédric Ruiz. La petite Mila, née d'une GPA à Kiev en Ukraine il y a trois semaines, a passé quelques minutes dans nos studios avec ses parents qui vivent à Arquenay. La famille a réussi à fuir la guerre, le chaos, un long périple pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, la maman et le papa de Mila se battent pour que leur enfant ait une existence légale, ce qui n'est pas encore le cas.

Le bébé dort paisiblement dans une poussette, enfin la paix, la sérénité raconte Manuella la maman de Mila : "les premiers jours ont été longs, très longs. Au début, on ne savait pas qu'il y avait un bunker sous notre immeuble. On a mis le matelas dans la cuisine, c'est comme ça qu'on a vécu notre première nuit de bombardements". Puis il y a le départ de Kiev en toute hâte avec un convoi organisé par l'Ambassade de France vers la Pologne : "on a croisé tous ces Ukrainiens qui partaient avec un sac plastique en guise de vie. C'était le plus terrible, c'est difficile à vivre car l'exode on ne l'apprend que dans les livres".

Le couple se bat désormais pour que Mila ait une existence juridique et légale en France. Absence d'un acte de naissance, un document qui n'a pas pu être établi à temps en Ukraine : "impossible donc pour des tas d'inscriptions, pas de compte bancaire possible ni de pièce d'identité. On se bat pour qu'elle puisse avoir une existence légale et pour qu'on puisse avoir une vie normale avec Mila".

La mère porteuse, une jeune femme ukrainienne, elle, vit dans une ville à trois heures de route de la capitale Kiev. Elle va bien, reste en contact avec le couple mayennais et Mila, et n'a pas l'intention pour l'instant de quitter son pays.