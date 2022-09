VIDÉO - Mort d'Elizabeth II : "Pour nous, c'était LA Reine" déclare Emmanuel Macron

Dans une vidéo en anglais adressé aux Britanniques, Emmanuel Macron a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi. Le président de la République a loué les "valeurs qu'elle n'a jamais cessé d'incarner et de promouvoir : la force morale de la démocratie et de la liberté".

"Aujourd'hui, nous sommes tellement tristes", déclare Emmanuel Macron dans une vidéo postée vendredi sur Twitter. Au lendemain de la mort de la reine Elizabeth II, le président de la République a addresé ses condoléances aux Britanniques et résidents du Commonwealth. En anglais, le chef de l'Etat a déclaré : "Nous commémorerons et perpétuerons les valeurs qu’elle n’a jamais cessé d’incarner et de promouvoir : la force morale de la démocratie et de la liberté".

"Sa sagesse et son empathie nous ont aidés à tracer une voie au milieu des aléas de l’Histoire des 70 dernières années", a aussi déclaré Emmanuel Macron, pour qui "sa mort laisse en nous un sentiment de vide". Emmanuel Macron a "connu en elle un grand chef d’État, un exemple unique de dévotion à son peuple et une très proche alliée".

"Avec elle, la France et le Royaume-Uni partageaient non seulement une 'entente cordiale', mais un partenariat loyal, sincère et chaleureux", a-t-il estimé. "Pour vous, c’était votre reine. Pour nous, c’était LA Reine" et "elle nous manquera profondément," a-t-il ajouté.