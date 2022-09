VIDÉO - Mort de la reine Elizabeth II : une vie au service de la monarchie

"C'est un peu du XXe siècle qui disparaît". Voici comment a réagi l'historien Fabrice d'Almeida ce jeudi après l'annonce de la mort de la reine Elizabeth à l'âge de 96 ans. Interrogé par franceinfo, il a rappellé son destin extraordinaire : "C'est peut-être le dernier tournant du vingtième siècle, puisqu'au fond, elle a été à partir de la fin des années 1930, la princesse héritière."

Cheffe d'Etat de 15 royaumes, Elizabeth II a eu le plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni et le deuxième plus long règne au monde après celui de Louis XIV. Pour Robert Jonhson, rédacteur royal au London Evening Standard : “Son règne et son influence ne seront sans doute jamais égalés par aucun monarque, et n’ont peut-être jamais égalé ceux de personne dans le passé. Elle est celle qui a le plus longtemps servi, le plus longtemps régné, le monarque le plus âgé de l’histoire. C’est quelqu’un qui laissera à mon avis un héritage pour de très nombreuses années.”

Un destin etraordinaire

Née le 21 avril 1926, Elizabeth n’était pas destinée à devenir reine. Mais l’abdication de son oncle en 1936 propulse son père, George VI, sur le trône. "C'était Edouard VIII, son frère, qui était le roi, explique Fabrice D'Almeida. Et pour une histoire d'amour et aussi de fierté personnelle, il ne voulait pas se laisser imposer des choses par les parlementaires britanniques, il abdique". George VI, le père d'Elizabeth, "devient roi sans l'avoir voulu, pas préparé pour cela. Et la petite, qui n'avait pas été préparée pour cela, devient à son tour princesse héritière".

A la mort de George VI en 1952, elle hérite de la couronne à seulement 25 ans. Son couronnement l’année suivante est le premier événement retransmis en direct à la télévision dans plusieurs pays. Pour Phil Dampier, auteur et ancien reporter royal, la reine a clairement annoncé dès le début qu'elle irait jusqu'au bout quoi qu'il arrive. "Elle n'abdiquerait sous aucun prétexte, et que toute sa vie serait dévouée à son devoir, et je pense qu'elle a hérité ce sens du devoir de son père qui a sauvé la monarchie après l'abdication d'Edouard VIII."

Une reine itinérante

La future reine va "très vite assumer son rôle dès 1940. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Elle va prononcer son premier discours à la radio, un discours destiné aux enfants pour les encourager à bien se tenir". L'historien rappelle encore qu'Elizabeth, en 1944, "décide de s'engager. Elle va être volontaire pour les services britanniques. Elle va être auxiliaire territoriale et va notamment être infirmière, apprendre à réparer une voiture".

Fabrice d'Almeida souligne encore qu'en 1947, Elizabeth "fait un premier discours où elle insiste sur le fait qu'elle est la princesse, pas seulement en Angleterre, pas seulement du Royaume-Uni, mais de l'ensemble du Commonwealth". La reine "va beaucoup voyager dans ce Commonwealth. C'est une reine itinérante et le moment clé, en juin 1953, elle est couronnée reine du Royaume-Uni et elle va à ce moment-là avoir l'évènement mondial le plus médiatisé". La cérémonie va être suivie "par au moins 300 millions de personnes. Ensuite, par un milliard de spectateurs", rappelle l'historien.

La stabilité dans un siècle tumultueux

Bien que toujours politiquement impartiale, Elizabeth II a été l’oreille de tous les premiers ministres britanniques depuis Winston Churchill. Le contenu de leurs audiences hebdomadaires au palais de Buckingham est l’un des secrets les mieux gardés. En sept décennies, la souveraine a aussi rencontré de nombreux chefs d’Etats étrangers : de Charles De Gaulle à Donald Trump en passant par Nelson Mandela, elle incarne la stabilité dans un siècle marqué par de profonds bouleversements.

"Chaque décennie où elle a été sur le trône a été marquée par des changements massifs, rappelle Phil Dampier. Il y a eu des changements sociaux, des guerres, des récessions, des crises financières, la crise du Covid. De toutes ces choses, elle a été la seule constante." Réputée distante avec ses 4 enfants, la lenteur de sa réaction après la mort de la princesse Diana porte un coup à sa popularité. Plus récemment, le scandale entourant son fils Andrew, qui a évité un procès pour agression sexuelle grâce à un accord à l’amiable, et les accusations de racisme dans la famille royale par le prince Harry et son épouse Meghan sont des coups durs supplémentaires. Mais elle reste fidèle à son devoir de monarque, soucieuse avant tout de préserver l’institution.

La succession assurée pour trois générations

Pour Victoria Murphy, journaliste royale, "la Reine, tout au long de son règne, a été très stoïque, elle a toujours tenu parce qu'elle comprenait que sa position n'était pas de faire des mouvements brusques mais d'être une présence plus constante, et d'écouter. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle faisait très bien, dès le début de son règne, elle écoutait et elle apprenait."

Après la mort de son époux Philip en 2021, elle continue d’assurer certains engagements royaux mais passe progressivement la main à son fils Charles. En 2022 elle fête70 ans de règne, devenant le premier monarque britannique à atteindre le Jubilé de Platine. Des célébrations au parfum de changement d’époque, dont elle est largement absente. Elle lègue à Charles un royaume très différent de celui dont elle avait pris la tête, à un moment où son unité est fragilisée par les conséquences du Brexit. Mais avec une succession assurée pour trois générations, Elizabeth II a rempli le principal de ses devoirs : garantir la continuité de la monarchie britannique.