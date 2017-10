VIDÉO - Normandie pour la Paix : Ban Ki-Moon invité en juin 2018

Le président de la région Normandie a rencontré et officiellement invité ce mardi en Corée du Sud l'ancien Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon à participer au Forum mondial pour la Paix de juin 2018.

Du 6 au 9 juin 2018, aura lieu à Caen le premier Forum mondial pour la Paix. L'événement était officiellement présenté ce lundi à Séoul en Corée du Sud et Ban Ki-Moon, ancien Secrétaire général des Nations-Unies, a donné son accord pour y participer.

Pour François-Xavier Priollaud, vice-président de la région chargé des relations européennes et internationales, ce rendez-vous avec Ban Ki-Moon était crucial et son accord de principe pour venir en juin en Normandie permettra notamment d'insister sur les questions de développement durable et de sécurité climatique.

François-Xavier Priollaud, vice-président de la région chargé des relations européennes et internationales Copier

Le président de la région Normandie, Hervé Morin, s'est rendu dimanche sur la ligne de démilitarisation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, à 50 km de Séoul. Les deux pays se font face depuis 1953 et l'armistice, qui n'a paradoxalement pas mis fin à la guerre.

Dans le même temps, ce mardi, le Mémorial de Caen et celui d'Incheon envisagent de collaborer. Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen, présent à Séoul dans la délégation est en lien avec les Coréens du Sud depuis plusieurs mois. Il travaille avec eux sur la façon de mettre en perspective l'histoire de la Guerre de Corée dans le contexte de la Guerre Froide.

Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen Copier

Hervé Morin, mène cette semaine toute une délégation normande en Corée du Sud, en Chine et en Australie pour promouvoir la Normandie et ses entreprises.