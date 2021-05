VIDEO : Près de 500 personnes rassemblées à Tours pour la Palestine

Près de 500 personnes étaient réunies à Tours ce samedi en soutien à la Palestine. Après avoir interdit la manifestation parisiennne, le ministre de l'Intérieur avait autorisé des rassemblements statiques. Le cortège a donc évolué pendant plusieurs heures sur la place Jean Jaurès, sans incident.

"Nethanyau meurtrier, Macron complice !" Les slogans sont virulents, mais au micro, les messages sont plus fraternels. "Les juifs de Jérusalem ce sont nos frères", rappelle Nasrine Akhres, qui préside l'association secours palestinien depuis 2004. Selon elle, il n'y a "pas de conflit religieux, le problème, c'est l'occupation". Les quelque 500 personnes présentes place Jean Jaurès dénoncent en effet "l'annexion" des territoires palestiniens par l'état d'Israël, alors que le nombre de morts liés au conflit ne cesse de croître.

Abel-Hamid, cheveux grisonnants, appuie son propos en montrant une carte. On y voit Israël en blanc et les territoires palestiniens en vert, à différentes dates. Au fil du temps, les espaces verts deviennent de plus en plus petits. "Ça se réduit à peau de chagrin. Regardez la Cisjordanie en 2021, on dirait de petits îlots", se désole-t-il. "Est-ce que vous croyez qu'un peuple qui vivait dans tout un état puisse être réduit à quelques parcelles ? Et demain, que va-t-il rester ?"

"Apartheid, nettoyage ethnique, génocide..." Aucun mot n'est trop fort selon les manifestants pour dénoncer la politique de l'état d'Israël. Ils appellent au boycott des marques israéliennes. Nasrine Akhres exige des sanctions. "C'est le seul pays au monde pour lequel il y a des centaines de résolutions de l'ONU, mais qui ne va jamais subir aucune sanction", affirme-t-elle. Les manifestants regrettent aussi les morts causés par le Hamas et les roquettes palestiniennes, mais plaident la "légitime défense".

D'autres rassemblements avaient lieu au même endroit et au même moment. Pour la Colombie, les droits des animaux, et un cortège d'une trentaine de personnes pour les droits des personnes LGBTI, malgré l'annulation de la manifestation officielle.