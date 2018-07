Douze adolescents et leur accompagnateur ont été retrouvés sains et saufs, ce lundi, en Thaïlande après avoir passé dix jours coincés dans une grotte inondée. Le sauveteur britannique qui a retrouvé les enfants a filmé les premiers mots qu'il a pu échanger avec eux.

Après avoir remercié leurs sauveurs, les enfants veulent d'abord savoir depuis combien de temps ils sont là.

Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts avec leur entraîneur de 25 ans, émaciés mais "sains et saufs", à plus de quatre kilomètres à l'intérieur de la galerie. Le groupe était perché sur un rebord situé loin dans les méandres de cette grotte, située à la frontière avec la Birmanie et le Laos, où ils ont été piégés le 23 juin par la montée des eaux.

Les enfants mettront du temps à sortir

"Notre mission de recherche a été couronnée de succès, mais il nous reste à les sortir de là ", a résume le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, chef de la cellule de secours, ce mardi.

Des médecins ont rejoint les enfants et devaient évaluer leur capacité à plonger, dès ce mardi ou dans plusieurs jours, selon leurs forces. Des équipements de plongée ont été acheminés à l'intérieur, ainsi que des vivres et des médicaments. "Il faut les entraîner... Voyons de quoi ils sont capables", tempère le gouverneur.