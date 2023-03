VIDÉO - Un avion avec à son bord des vétérans américains se posera en juin prochain à Deauville

L'idée est née au lendemain des années marquées par le Covid : "il y avait une opportunité de réunir les Etats-Unis et la France autour de ce projet. Et Delta Air Lines s'est associée à cette belle cause de ramener les vétérans en Normandie", confie Virginie Feutry-Durr, chargée de comptes - un poste important - pour la compagnie aérienne : "la région attendait avec impatience de revoir ses vétérans après trois ans de Covid, et il y avait des vétérans qui disparaissaient rapidement. Il y avait un sens d'urgence." Après une première édition réussie, l'envie était là de proposer un deuxième voyage cette année.

L'avion atterrira à Deauville le 1er juin et repartira une semaine plus tard

L'avion affrété atterrira à Deauville à 11 heures le 1ᵉʳ juin et restera en Normandie jusqu'au 8 juin. Après avoir transporté 29 vétérans l'an passé, 50 devraient faire le voyage cette année, si leur santé leur permet. Un vol réalisé en partenariat avec la Best Defense Foundation et Michelin, devenu sponsor principal grâce à David Chapman, un ancien colonel qui travaille maintenant pour la célèbre marque de pneumatiques.

"La Normandie est un lieu sacré, c'est ici que le monde est redevenu libre"

Donnie Edwards, président de la Fondation, par ailleurs ancien footballeur américain, tenait à ce que ce voyage se fasse, nous l'avons rencontré à New York : "Vous savez, j'ai vécu le rêve américain. Je suis issu d'une famille de 11 enfants et mon grand-père qui a survécu à l'attaque de Pearl Harbor m'a dit "si tu travailles dur, tu peux atteindre tous les sommets dans la vie". Désormais, je veux utiliser ma plate-forme pour sensibiliser les gens et remercier les vétérans qui nous ont rendu la liberté et offert toutes les opportunités que nous avons aujourd'hui." Avant de rajouter, "la Normandie est un lieu sacré, c'est ici que le monde est redevenu libre. Il y a tant de soldats français, britanniques, canadiens et américains qui se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre en liberté." Un patriotisme qui colle à la peau de Donnie Edwards.

Donnie Edwards, président de la Best Defense Foundation © Radio France - Philippe Thomas

"Même les Américains, qui sont très très patriotes, ne se rendent pas toujours compte de l'histoire de ces hommes"

Virginie Feutry-Durr qui a grandi à Hérouville Saint-Clair, près de Caen avant de s'installer aux Etats-Unis pour "vivre le rêve américain", se souvient du premier vol en 2022 : "il y avait beaucoup d'émotion, aussi bien de la part des vétérans que des accompagnants. Je pense qu'on n'a jamais autant pleuré ! Des vétérans n'étaient jamais revenus sur les plages, Ils sont allés dans les écoles et cette rencontre avec les jeunes Normands a été quelque chose de très frappant. C'est très émouvant de voir ces moments de réunion et d'élan humain entre les Normands et les Américains. Même s'ils se connaissent pas, ils tombent dans les bras des uns et des autres. Ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Même les Américains, qui sont très très patriotes, ne se rendent pas toujours compte de l'histoire de ces hommes ou ces dames à côté d'eux. " Des moments que vétérans, enfants et accompagnants s'apprêtent à revivre autour du 6 juin cette année, avec la volonté de préparer un nouveau vol pour le 80ème anniversaire du Débarquement, en 2024.