VIDEO - Un deuxième convoi solidaire est parti de Besançon direction la frontière ukrainienne

Les convois solidaires du boulanger de Besançon Stéphane Ravacley ont repris la route direction la Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Beaucoup moins de camions, pour cette deuxième expérience il y a 5 véhicules et le double de chauffeurs avec 36 tonnes de denrées.

Trois utilitaires et deux poids lourds ont pris la route ce samedi 2 avril 2022 de Besançon, direction la frontière ukrainienne.

Trois utilitaires et deux poids lourds sont partis ce samedi 2 avril de Besançon, direction la frontière ukrainienne en Pologne, avec à leur bord, 36 tonnes d'aliments, de matériel médical et autres denrées. Pas question de repartir aussi nombreux que la première fois, ce deuxième convoi solidaire se veut plus organisé.

Moins de camions, mais plus de poids lourds pour un chargement total de 36 tonnes

"Il y a une dizaine de chauffeurs, uniquement des personnes expérimentées", explique Elodie, organisatrice des convois solidaires depuis le début de l'aventure. Le but c'est aussi de faire des économies : "on a dépensé presque 20.000 euros la première fois, là ça sera environ 8.000", poursuit Elodie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le convoi repart en format réduit et sans Stéphane Ravacley

Le boulanger, Stéphane Ravacley, ne repart pas : "ma boutique a besoin de moi", explique-t-il, tout en expliquant vouloir organiser prochainement un nouveau "gros convoi". Pour l'heure, le retour des camions est prévu mardi soir ou mercredi matin.

Produits d'hygiène, nourriture, eau, valises vides, les convois solidaires vont bientôt relancer un appel aux dons, mais pas de vêtements. © Radio France - Rachel Saadoddine

Les convois solidaires, l'association du boulanger bisontin Stéphane Ravacley est installée aux Prés de Vaux, à Besançon. © Radio France - Rachel Saadoddine