VIDÉO - Un troupeau d'éléphants en vadrouille en Chine cause d'importants dégâts sur son passage

Un troupeau d'éléphants a quitté mi-avril sa réserve naturelle en Chine, à la frontière du Laos et de la Birmanie, et a entrepris une migration à travers le pays. Un déplacement qui cause d'importants dégâts et interroge les zoologues.

Des éléphants au milieu d'une autoroute, d'une ferme et sur les trottoirs : ce sont les images qui font le tour du monde depuis quelques jours. Un troupeau d'éléphants a quitté mi-avril sa réserve naturelle de Xishuangbanna, dans le Sud-Ouest de la Chine, à la frontière du Laos et de la Birmanie, et a entrepris un périple de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord.

Les zoologues ne comprennent pas ce qui a pu amener le troupeau à quitter sa réserve sur une distance aussi longue mais les pachydermes tendent ces dernières années à se rapprocher de villages, alors que les plantes qu'ils mangent habituellement sont remplacées par des espèces non comestibles.

Les éléphants causent d'importants dégâts sur leur passage

Leur pérégrination est surveillée de près par les habitants et les autorités, équipées de drones afin d'éviter tout risque pour la population. Pour le moment, les dégâts sont matériels car les éléphants ont vidé un réservoir d'eau et les réserves de céréales d'une ferme, selon la télévision nationale, qui évalue les dégâts depuis le début de leur périple à 6,8 millions de yuans (870.000 euros), avec 56 hectares de cultures saccagés. Pour tenter de les canaliser, les autorités tentent de les attirer avec de la nourriture et de bloquer des routes à l'aide de camions.

Les éléphants sauvages sont protégés en Chine, avec une population évaluée à 300 têtes, contre moins de 200 dans les années 1980. Ils vivent exclusivement dans la région touristique et tropicale de Xishuangbanna.