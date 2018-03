Perpignan, France

Une centaine de personnes ont manifesté à Perpignan, samedi 24 mars, pour protester contre l'emprisonnement des leaders indépendantistes catalans à la suite du référendum d'indépendance organisé en octobre dans la région. À l'appel du Comitè de solidaritat catalana, ils ont défilé dans les rues, notamment pour dénoncer le silence des dirigeants européens sur le sujet.

Vendredi, la Cour suprême espagnole, chargée d'une enquête sur le sujet, a inculpé formellement 13 personnes pour "rébellion", dans le cadre de la tentative de sécession de la Catalogne. Cinq ont été placées en détention provisoire et six font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Parmi les leaders emprisonnés, Jordi Turull, candidat à la présidence du parlement catalan, qui avait la possibilité d'être élu samedi, au second tour. La Catalogne est toujours sous tutelle de Madrid. Si aucun président n'est élu au parlement catalan d'ici le 22 mai, de nouvelles élections seront organisées

On condamne le silence de ceux qui se taisent

"Ce sont des mecs qui n'ont rien fait ! Ils n'ont pas tué, pas volé et on les met en prison !", s'insurge ainsi Jeanno. À ses côtés, une manifestante renchérit : "C'est extrêmement choquant qu'en Europe il y ait un pays où il y ait une restriction des libertés et une atteinte à la démocratie."

Mais ce qui choque encore plus les manifestants, c'est le silence des dirigeants européens sur le sujet. "Les dirigeants européens parlent beaucoup quand ça se passe en Turquie, en Corée ou d'autres pays. Mais quand ça se passe en Espagne, dans l'Europe, on n'entend personne !", déplore une autre manifestante. D'où l'intérêt de cette manifestation d'après Hervé Pi, coordinateur du comité : "Nous sommes ici pour essayer de faire bouger nos élus parce qu'ils ne se manifestent pas beaucoup." Un autre manifestant voudrait lui aller plus loin. "C'est des actions qu'il faut mener. Il pourrait y avoir tout simplement une action particulière sur les dirigeants espagnols au travers du tribunal européen des droits de l'homme et des demandes d'explication, particulièrement de Mariano Rajoy." Hervé Pi résume : "On condamne le silence de tous ceux qui se taisent."