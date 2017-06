VIDÉOS - Attentat de Manchester : vive émotion lors du concert en hommage aux victimes

Le concert de soutien aux victimes de l'attentat de Manchester a rassemblé 50.000 personnes dans un stade de la ville, dimanche soir.

Deux semaines après l'attentat suicide commis à la sortie du concert d'Ariana Grande, la chanteuse est remontée sur scène à Manchester. Ce dimanche soir, un concert en hommage aux 22 morts et plus de 100 blessés était en effet organisé dans un stade de la ville, et a rassemblé 50.000 personnes. Un événement d'autant plus riche en émotion qu'il se déroulait 24h après une autre attaque outre-Manche, survenue cette fois à Londres.

Ariana Grande en larmes

Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, les Black Eyed Peas, Little Mix ou encore Niall Horan du groupe One Direction : une pléiade de stars avait fait le déplacement pour ce concert baptisé "One love Manchester" diffusé sur la BBC, MTV, Apple, YouTube et Twitter, et dont les recettes seront entièrement reversées aux victimes. Une minute de silence à la mémoire des victimes a été observée avant l'entrée en scène des artistes.

#OneLoveManchester a commencé par une minute de silence. L'événement est diffusé en ce moment sur @TMCtv et ici 👉 https://t.co/0C5wUF9K1f pic.twitter.com/5sUUNXKCPa — LCI (@LCI) June 4, 2017

Ariana Grande, en jean et sweat blanc, a été particulièrement applaudie. Enchaînant les duos avec d'autres artistes, elle a également été accompagnée par un chœur de vingt-quatre élèves de l'école de Parrs Wood dont certains étaient à la Manchester Arena lors de l'attentat du 22 mai, faisant couler des larmes sur scène et dans le public.

One last time ❤ Ariana Grande en larmes. Nous aussi. #OneLoveManchester pic.twitter.com/3RcLYuRRNN — Nils Wilcke (@paul_denton) June 4, 2017

"Je ne veux ni ressentir, ni entendre, ni voir aucune trace de peur ici. La seule chose que nous ressentirons ici ce soir, c'est l'amour et les sentiments positifs", a lancé le chanteur américain Pharrell Williams, avant de se lancer dans son succès planétaire, "Happy".

Scènes de communion entre forces de l'ordre et adolescents

Dans le public, des spectateurs ont communié avec les nombreux policiers présents pour assurer la sécurité du site, dansant et chantant avec eux.

THIS IS WHAT I LOVE TO SEE. PEOPLE IS DANCING & THEY'RE SO VERY HAPPY. MY HEART IS SMILING 💘 #OneLoveManchester pic.twitter.com/Ar2md7cpH4 — Ariana Grande (@Arianaissotiny) June 5, 2017

Une majorité d'adolescents avaient fait le déplacement, accompagnés ou non par leurs parents, portant des bracelets "we stand together" ("nous sommes ensemble"), des serre-tête oreilles de chat et des t-shirts abeille, un insecte devenu le symbole de la résistance de toute une ville face à la terreur. Des milliers de personnes présentes avaient vécu l'horreur de près le 22 mai et disposaient d'un billet gratuit. Certains blessés assistaient au concert en chaise roulante.