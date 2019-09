VIDÉOS - Au sommet de l'ONU sur le climat, les yeux revolver de Greta Thunberg et le ras-le-bol de Harisson Ford

On retiendra deux choses de la venue de Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise à ce sommet : son discours "Comment osez vous" et son regard au passage de Donald Trump. Si ses yeux pouvaient tuer, le président américain ne s'en sortirait pas indemne. L'image est devenue virale, en passe de devenir un mème, une image détournée en masse sur le web. Lui aussi a pris la parole lors de ce sommet de l'ONU pour le climat : Harisson Ford, l'acteur célèbre pour son rôle de Han Solo dans Star Wars ou encore d'Indiana Jones dans le film éponyme. L'ambassadeur de l'ONG "Conservation International" dénonce l’immobilisme des gouvernements depuis plus de trente ans :

On parle de sauver l'Amazonie depuis 30 ans. Il y a 30 ans, Sting donnait un concert à New York pour sauver l'Amazonie, ici à New York. Aujourd'hui, on en parle encore. - Harisson Ford

