VIDÉOS - Guerre en Ukraine : où en est le conflit, un an après l'invasion du pays par la Russie ?

C'était il y a un an, le 24 février 2022 : les sirènes des alertes à la bombe résonnent dans les rues de Kiev. Vladimir Poutine vient d'annoncer à la télévision russe une "opération armée spéciale" destinée à "démilitariser" et "dénazifier" l'Ukraine. S'ensuivent des bombardements sur la capitale et plusieurs villes du pays, à Kharkiv, Odessa ou encore Marioupol. Au même moment, des forces terrestres entrent sur le territoire ukrainien via la Russie, la Biélorussie et la Crimée, déclenchant une condamnation quasi-unanime à l'internationale et une vague de solidarité sans précédent pour accueillir les réfugiés. Où en est le conflit un an plus tard ? Jusqu'où les Occidentaux peuvent-ils aller dans l'aide à l'Ukraine ? La Russie prévoit-elle un nouvel assaut dans les semaines à venir ?

Où en est le conflit aujourd'hui ?

Un an après les premiers assauts russes, le conflit se concentre désormais à l'Est de l'Ukraine, dans le Donbass, région frontalière de la Russie qui comprend les oblasts de Donetsk et de Louhansk.

Contre toute attente, les Ukrainiens, qui avaient anticipé l'attaque, résistent dès le début à l'envahisseur, obligeant rapidement les Russes à se replier et à concentrer leurs forces sur la conquête du Donbass, fin mars. "Les Russes ont mal conçu leur attaque au départ (...) ils se sont cassés les dents, se sont retrouvés face à une nation en arme, à peu près bien préparée", se remémore Éric Biegala, grand reporter à Radio France et spécialiste défense. "Ils étaient extrêmement mal préparés, ils sont tombés en panne d'essence. Les soldats n'étaient pas prêts à faire la guerre. Ils étaient à l'entraînement et du jour au lendemain on les a lancés dans une bataille dont ils ignoraient tout. En face, les Ukrainiens avaient préparé des défenses, ils s'étaient bien renseignés sur les manières que les Russes auraient de faire. Au bout d'un mois, le Kremlin a considéré que le jeu n'en valait plus la chandelle et a redéployé ses troupes sur le Donbass."

Les Russes laissent derrière eux des paysages de désolation et des charniers épouvantables de centaines de corps de civils, abandonnés dans les rues ou dans des fosses communes, à l'image de Boutcha , dont le nom fait le tour du monde. Azovstal, gigantesque site sidérurgique de la ville de Marioupol, devient le symbole de la résistance acharnée des Ukrainiens, avant de tomber aux mains des russes fin mai.

Des deux côtés, les pertes humaines sont colossales. Mais Volodymyr Zelensky, ancien comédien devenu président et chef de guerre, tient tête à Vladimir Poutine, enlisé dans une guerre qu'il espérait "éclair". Le président russe décrète la mobilisation des réservistes , provoquant des protestations dans sa propre population , tenue dans l'ignorance de l'ampleur du conflit. Les soldats, mal préparés, partent au front. Les Ukrainiens, désormais armés par l'Occident, passent à l'offensive à l'été et regagnent une grande partie des territoires perdus. Le conflit se rapproche de ce qui ressemble à une guerre de tranchées.

Les villes et territoires conquis et perdus par l'armée russe. © Visactu

En réalité, à ce jour encore, "il y a des milliers de bombardements tous les jours, dans les deux sens", assure Éric Biegala, selon qui les "fronts ne sont pas stables". "Il peut y avoir des avancées de part et d'autre au jour le jour, ce n'est pas une guerre stabilisée".

"Les Russes ont repris une dynamique d'offensive depuis environ deux mois, notamment dans le nord du Donbass, autour de Bakhmout, Soledar et plus au sud autour de Vouhledar", avec peu de gains. "Ils avancent très peu, avec des pertes énormes", explique le journaliste, évoquant des "assauts d'infanterie" avec des centaines d'hommes qui, "pour les Russes notamment, se font décimer".

Quel est le bilan humain ?

"Le bilan humain est très lourd", même si les chiffres des pertes humaines sont "jalousement gardés" par la Russie et l'Ukraine, pour des raisons tactiques, souligne Éric Biegala. En Russie, le nombre de morts "officiels", dont les obsèques ont par exemple été célébrées, est d'environ 15.000. "On peut multiplier par huit ou neuf", estime le spécialiste défense, "peut-être à 100.000, peut-être même plus".

Côté ukrainien, particulièrement "discrets" sur la question, les informations sont encore plus difficiles à obtenir, mais les pertes humaines sont estimées à près de 100.000 hommes. "D'autres vont jusqu'à dire qu'elles sont deux fois plus importantes que les pertes russes, mais j'en doute car nous l'aurions vu dans les hôpitaux, les cimetières et les morgues. On ne constate pas ça sur le terrain", indique le journaliste qui s'est rendu plusieurs fois en Ukraine.

Jusqu'où les Occidentaux peuvent-ils s'impliquer ?

Dès l'annonce de l'"opération militaire" de Vladimir Poutine, la condamnation internationale est quasiment unanime . Les sanctions contre Moscou pleuvent et rapidement, l'Occident envoie des armes aux Ukrainiens. "L'armée ukrainienne était équipée de vieux matériels soviétiques, qui ont commencé assez vite à s'épuiser, analyse Éric Biegala. Toute son artillerie était composée d'obus produits en Russie. Au bout d'un moment, elle n'en avait plus et il était impossible de refaire le stock".

"À partir du printemps, les Occidentaux ont commencé à donner du matériel un peu plus lourd aux Ukrainiens, de l'artillerie, des missiles sol-air, des véhicules d'infanterie" qui leur ont notamment permis de mener avec succès les contre-offensives de la fin de l'été.

L'aide militaire occidentale à l'Ukraine (au 15 janvier 2023). © Visactu

Devant l'insistance du persuasif Volodymyr Zelensky, pas avare de discours à toutes les tribunes , les Européens ont finalement accepté de livrer des chars lourds à l'Ukraine , et notamment les Leopard-2 de conception allemande, dont les premiers exemplaires doivent justement arriver dans les jours à venir.

Jusqu'où ira-t-on ? "Probablement jusqu'à l'envoi d'aviation", estime le grand reporter à Radio France, même s'il faut d'abord pour cela "former les équipages". Y a-t-il une ligne rouge à ne pas franchir ? Alors que Vladimir Poutine a plusieurs fois agité la menace nucléaire , Éric Biegala rappelle que l*'"on considère que l'on est co-belligérant quand on a des hommes en uniforme, sur le terrain en train de se battre. Ce qui n'est pas le cas et ne risque pas d'être le cas a priori".*

Combien de chars de combat pour l'Ukraine ? © Visactu

Pour le moment toutefois, les munitions sont devenues la priorité des alliés de Kiev. Le chef de l'Otan a averti récemment que l'Ukraine utilisait plus de munitions que l'Alliance ne pouvait en produire. "Cela épuise nos stocks et met nos industries de défense sous pression", a dit Jens Stoltenberg. "Il y a urgence. Nous devons mobiliser rapidement les moyens dont nous disposons", a demandé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell aux membres de l'UE. "Il faudra ensuite renforcer la capacité de production de notre industrie", a-t-il insisté.

La cadence des formations des militaires ukrainiens en Pologne s'est aussi accélérée avec l'objectif d'avoir trois bataillons pour l'été.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Nombre d'observateurs s'attendent à un nouvel assaut russe d'ampleur dans les semaines à venir. "Nous allons fournir aux Ukrainiens les moyens de tenir et d'avancer pendant la contre-offensive de printemps", a assuré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

"Le printemps en Ukraine a des conditions météo très particulières, c'est la fonte des neiges et des sols gelés, ce qui transforme toutes les plaines en un gigantesque champ de boue", décrit Éric Biegala, spécialiste défense de Radio France. Un phénomène connu, la "Raspoutitsa", la saison des mauvaises routes, qui a embourbé plus d'une armée par le passé. "On ne peut plus faire progresser des véhicules blindés, lourds" sur ce sol. Selon lui il est donc probable que le Kremlin "attende que tout ça sèche" ou "commence à pousser des offensives lorsque tout cela est encore gelé, c'est-à-dire dans les prochaines semaines".

Indice qui ne trompe pas : "En ce moment, la Russie essaie de massifier ses troupes", comme elle l'a fait près des frontières ukrainiennes avant l'assaut du 24 février 2022. "On estime qu'il y a actuellement 250.000 soldats combattants russes en Ukraine, c'est deux fois plus que ceux qui sont passés à l'assaut" il y a un an, indique le reporter. "Ces gens sont là pour monter des offensives massives et on risque de voir ça dans les prochaines semaines, les prochains mois". Voire peut-être "dans les prochains jours", prédit-il, "avant que le matériel occidental, notamment les chars lourds, n'arrive en Ukraine".

