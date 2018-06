Sur un immense écran de cinéma, des enfants en regardent d’autres. Certains fuient la guerre. Les images d’exode s’enchaînent. Et les voix off d'enfants interpellent les adultes : « Pensez-vous que je sois un fardeau ? L’ennemi ? Une menace ? Pensez-vous que je doive retourner là d’où je viens ? Être enfermé ? Ne plus revoir ma famille ? Ou pensez-vous que je suis un enfant, quoi qu’il arrive ? je veux être un super héros. Je veux retourner à l’école. Je veux pouvoir jouer de nouveau dans ma chambre. Je veux être avec ma maman. Et je ne veux plus avoir peur. Je veux juste un câlin. Je suis sûr que vous comprenez. Je crois que vous pouvez nous voir. Que vous pouvez voir au-delà des apparences. Je crois que vous voyez un enfant, pas un criminel. Un enfant, pas un esclave. Un enfant, pas une cause perdue. » Si le clip est clairement une réponse à la politique récente de Donald Trump aux Etats Unis, l’UNICEF estime à une centaine le nombre de pays qui détiennent actuellement des enfants à des fins de contrôle migratoire.