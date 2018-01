C'est la chanteuse sénagalaise Coumba Gawlo qui est à l'origine de cette chanson au refrain simple et efficace :

Hey mon ami(e), ne te décourage pas car un jour tout peut changer. L’éducation est la base. Alors, ne regrette pas. Ne risque pas ta vie. L’immigration n’est bien que si elle est légale.

Un message en direction de la jeunesse des pays représentés par leurs stars, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, la Guinée, la Gambie, le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui pourrait être tentée par l'immigration clandestine. La chanson Bul sank sa bakane bi (Ne risque pas ta vie) est interprétée en différentes langues, wolof, dida, guébié, anglais, français etc. pour toucher le plus grand nombre. Les artistes préviennent des dangers et insistent sur les possibilités que leur offrent leurs pays, à condition d'agir "Reste ici et développons l'Afrique ensemble", dit par exemple une chanteuse.

La campagne a été financée par l'OIM, l'organisation internationale pour les migrations dans le cadre de la campagne Aware migrants (migrants conscients) dans laquelle Coumba Gawlo est très investie depuis deux ans.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.