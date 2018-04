قانونی که به من به عنوان یک زن احترام نگذارد منم احترامی به قانون ندارم.#چهارشنبه_های_سفید

Women of Iran are taking to streets without headscarves.

The #walkingunveiled campaign has reportedly been launched in Iranian across Iran with many of women taking part.#WhiteWednesdayspic.twitter.com/CnFxaFgbEm