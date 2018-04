L'an dernier, Harry et Ollie, âgés de 5 et 8 ans, ont décidé de lancer leur bateau pirate à la mer. Avec un message "Si vous trouvez ce bateau merci de noter l'endroit où il se trouve et de le remettre à l'eau. Leur parents les ont bien aidés. Ils ont mis du polystyrène dans la coque pour qu'il flotte mieux et un contrepoids pour le stabiliser. Et il l'ont lancé, depuis la côte écossaise. Danemark, Suède.... le voyage de l'Adventure aurait pu s'arrêter assez rapidement mais il a été récupéré par un trois mâts norvégien , le Christian Radich . L'équipe du bateau l'a emmené jusqu'en Mauritanie avant de lâcher. Or ce bateau est désormais équipé d'un GPS , il est donc localisable. Il est actuellement proche des côtes de la Guyane et du Venezuela... Périple extraordinaire et inattendu . A chaque fois, les gens qui ont croisé l'Adventure ont joué le jeu. Ollie et Harry ont plein d'autres projets !