Et si la Colombie n’était pas qu’un pays gangrené par le crime, la prostitution et les trafics de drogue ? La mairie de Medellin veut le prouver grâce à des vidéos parodiques.

La Colombie refuse de n'être qu'une plateforme du crime et des narcotrafiquants. Pour lutter contre ces idées reçues, la mairie de Medellin s’est lancé dans la promotion de spots parodiques. Imaginez une vidéo digne de Pablo Escobar et de la série TV Narcos. Tout y est : les pneus qui crissent, les portes qui s’ouvrent sur un palace au style tape-à-l’oeil, les gardes du corps qui montent l’étage avec une valise, et le caïd qui attend au téléphone dans la pénombre de son bureau. Sauf que dans la valise, ni drogue, ni dollars, mais trois livres du plus illustre des écrivains colombiens, Gabriel Garcia Marquez. Les trafiquants ne négocient pas le prix de la drogue, mais la valeur des romans ! Les autres spots nous apprennent que le musée de Bogota détient le plus grand nombre d’objet en or, que la Colombie compte 1 900 espèces d’oiseaux, ou que Diana Trujillo, la femme qui mène la mission Curiosity sur Mars pour la NASA, est Colombienne