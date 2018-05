France

Nous sommes dans un pays manifestement en guerre. Au volant de sa voiture, un père emmène Raya sa fille gravement blessée à l’hôpital. Raya tient son ventre ensanglantée. Elle réclame sa mère, son père va aussi vite que possible. Il tente de la rassurer : « on va là où tu es née ». La voiture atteint enfin la ville. Raya perd connaissance, son père lui chante une chanson pour la tenir éveillée. Trop de bouchons, il finit à pied, sa fille dans les bras, et découvre l’hôpital.. détruit sous les bombes. Cette video choc, c’est la dernière campagne de sensibilisation de la Croix Rouge, qui nous rappelle que les hôpitaux et le personnel médical sont protégés par les lois de la guerre, ils ne sont pas une cible. Du moins théoriquement. Le spot a été réalisé au Liban.