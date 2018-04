Des enfants tout contents, tout excités d'aller visiter un aquarium avec son lot de poissons clowns, de poissons de toutes les formes et couleurs. Ils rentrent dans une galerie et là, stupeur. Ce ne sont pas des poissons qu'ils voient. Ce sont des déchets plastiques. Des bouteilles, des sacs plastiques en guise de poissons . Les poissons qui ont complètement disparus. La video se conclut avec ce garçon dépité : Je veux des océans avec des poissons et 0% de déchets . Selon Greenpeace, les supermarchés du Royaume Uni génèrent 800 000 tonnes de plastique par an.